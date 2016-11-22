«الصحة»: الدولة ستتكفل بفارق زيادة الأسعار فى جلسات الغسيل الكلوى

أكدت وزارة الصحة والسكان مجددًا، بتحمل الدولة فارق زيادة الأسعار فى جلسات الغسيل الكلوى، من ١٤٠ جنيه الى ٢٠٠، بواقع ٦٠ جنيه لكل جلسة، مشيرة الى عدم تحمل المرضى أى مبالغ أضافية من هذه الزيادة.

وأوضح بيان الوزارة، اليوم، أنه فور وصول خطاب الاعتماد المالي من وزارة المالية ، ستقوم الوزارة بمخاطبة مراكز الغسيل الكلوي الخاصة لإبلاغهم رسميًا برفع سعر الجلسة، فيما تتحمل الدولة من 500 إلى 600 مليون جنيهًا سنويًا، هي فارق سعر رفع الجلسة الواحدة، وذلك خصما على الباب الرابع ” موازنة العلاج على نفقة الدولة ”.

وأوضحت الدكتورة ماجدة الطنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن نسبة المرضى الذين تجرى لهم جلسات غسيل كلوي بالمراكز الخاصة، تبلغ 30,5%، من إجمالي عدد المرضى على مستوى الجمهورية، أما باقي الحالات والتي تبلغ نسبتها 69,5% من إجمالي عدد المرضى، فتجرى لها جلسات الغسيل الكلوي بمستشفيات الوزارة والتأمين الصحي، والمراكز الطبية المتخصصة، والمستشفيات التعليمية والجيش والشرطة.

وأشارت طنطاوى، إلى أنه رغم انخفاض سعر فلتر الغسيل الكلوى إلى ٣٤ جنيه، وفقًا لمناقصة التي إستطاعت من خلالها الوزارة التعاقد على كميات كبيرة وكميات مضافة من المستلزمات الطبية، مقارنة بـ 60 جنيهًا و60 قرشًا للفلتر بالمناقصة القديمة لوزارة الصحة لسنة 2013، إلا أن الوزارة قد قامت برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيهًا إلى 200 جنيهًا بالمراكز الخاصة، دعمًا ومراعاة لها وللمرضى، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في ظلارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار تقديمهم هذه الخدمة لمرضى الكلى.

وفي سياق متصل ، قامت الوزارة يوم الجمعة الماضية، بتوريد ٣١٢ ألف و٩٣٦ فلتر من مناقصة برلين، وتوزيعها على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث بدأ الصرف من أمس الإثنين، بكميات تكفي لمدة 21 يومًا، وذلك بعد انتهاء الكميات الموجودة بالمديريات والمستشفيات، والتي تكفي أيضاً لمدة 15 يومًا، بما يعنى أن رصيد المديريات والمستشفيات من الفلاتر حاليًا يكفي أكثر من شهر.

وكان قد تم توزيع 8359 فلتر على مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، و8115 فلتر للقليوبية، و11101 فلتر للغربية، و25102 فلتر للدقهلية، 6891 فلتر لدمياط، و11144 فلتر لكفر الشيخ، و7864 للإسكندرية، و 2945 لمطروح، و20977 للبحيرة، و13556 للمنوفية، و20304 للشرقية، و 7405 للإسماعيلية، و 3206 لبورسعيد، و2700 فلتر للسويس، و 9383 للجيزة، و9581 للفيوم، و8875 لبني سويف، و13078 للمنيا، و10577 لأسيوط، و 12424 لسوهاج، و 10824 لقنا، و 6141 للأقصر، و 6190 لأسوان، و2410 لشمال سيناء، و 2269 لجنوب سيناء، و 2374 للبحر الأحمر، و2304 للوادي الجديد.

وأشارت الطنطاوي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه يتم إسبوعيًا، وصول كميات من الفلاتر ومستلزمات الغسيل الكلوي ضمن اتفاقية برلين، ومن المقرر وصول 350 ألف فلتر الجمعة القادمة، مشيرة إلى أن مخازن المديريات لم تعد تستوعب كميات إضافية من المستلزمات لذا يتم رفع الطلبيات وفقًا للاحتياج أولًا بأول.