الانتهاء من 20% من إنشاءات مدينة المعارض الجديدة بالعاصمة الإدارية

كشف رئيس الهيئة العامة للمعارض محمد سامي عن الانتهاء من 20 % من إنشاءات الخاصة بمدينة المعارض بالعاصمة الادارية”اكسبو سيتي” المقامة على مساحة 500 فدان بحجم استثمارات بلغ 600 مليون دولار.

وقال سامي، في تصريحات على هامش انعقاد معرض “بيج فايف دبي لمواد البناء والمقام فى الفترة من 21 الى 24 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 شركة مصرية فى قطاعات الرخام والجرانيت والمواسير والعزل والصناعات المعدنية وكيماويات مواد البناء- :”نستهدف جعل مصر مركزا إقليميا للمعارض الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا‏.

وتوقع سامي أن يتم الانتهاء منها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، موضحا أن صناعة المعارض والمؤتمرات تمثل أحد أهم ركائز استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالصادرات المصرية، حيث تمتلك مصر كافة المقومات التى تؤهلها لإقامة مدينة متكاملة للمعارض والمؤتمرات على أحدث النظم العالمية.

أ ش أ