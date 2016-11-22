إلغاء أحكام المؤبد والإعدام لـ«مرسي» وآخرين في «التخابر الكبرى»

قضت محكمة النقض، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصري وإعادة المحاكمة

واسماء الطاعنين محمد مرسي عصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمد الكتاتني ومحمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن على و صفوت حجازي وخالد سعد الحسن خيرت الشاطر وجهاد الحداد وفريد إسماعيل وإبراهيم خليل و عيد دحروج وكمال السيد و خليل العقيد وأحمد عبدالعاطي ومحمد الطهطاوي واسعد الشيخه

صدر الحكم.برئاسة.المستشار اسامه توفيق وعضوية كلا من مدحت بسيوني ومجدى عبدالحليم و عصام جمعه وإبراهيم عبدالله ويوسف عبدالصمد و على عبدالبديع و نادر جويلي وايهاب على وأيمن أبو علم وسكرنارية سمير عبدالخالق وخالد صلاح وابنوه نشات

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة قد اصدرت حكمها فى القضية

وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان..وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد – بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.