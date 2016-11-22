بدء محاكمة حمدى زوبع بتهمة التحريض ضد الدولة.. اليوم

كتب سليم على

تنظر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة حمزة سعد أحمد على زوبع، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإثارة الرأى العام والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أذاع عمدا أخبارا كاذبة خلال برنامجه "مع زوبع"، كان من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وخلال متابعة الإدارة العامة للمعلومات بوزارة الداخلية لصفحات التواصل الاجتماعى، تبين وجود حلقات مذاعة للمتهم، تهدف إلى نشر الشائعات والأكاذيب.