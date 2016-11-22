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هتجوعك بدل ما تشبع.. 4 أطعمة ومشروبات تجعلك تتناول مزيدا من الطعام

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هتجوعك بدل ما تشبع.. 4 أطعمة ومشروبات تجعلك تتناول مزيدا من الطعام هتجوعك بدل ما تشبع.. 4 أطعمة ومشروبات تجعلك تتناول مزيدا من الطعام

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 4 أطعمة تساعد على شعورك بالجوع بعد تناولها، وفى هذا الصدد قدم التقرير قائمة من هذه الأطعمة:

1.الخبز والمربى:

تناول وجبة خفيفة من المربى والخبز يساهم فى شعورك بالجوع بشكل أكثر، لأنها غنية بالكربوهيدرات والدهون التى يمكن أن تخفض مستويات السكر فى الدم، مما يسبب الجوع.

2.المشروبات الغازية الدايت:

تحتوى على كميات كبيرة من السكر أو المحليات الصناعية، وبالتالى تسبب ارتفاعا كبيرا فى مستويات الشعور بالجوع.

3.الأرز الأبيض:

فهو من الأطعمة الغذائية التى يمكن أن تزيد من الجوع، لأنه غنى بالنشا والكربوهيدرات ومن الممكن استبداله بالأرز البنى لتجنب الجوع.

4. الشيكولاتة باللبن:

لأنها تحدث خللا فى مستوى السكر بالدم، وبالتالى تسبب ارتفاعا حادا فى الشعور بالجوع .


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