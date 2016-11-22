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التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك

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التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك

>سليمان النقر

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أشرف خضر على التشكيل المنتظر أن يلعب به مباراته أمام الزمالك والمقرر لها اليوم الثلاثاء في الأسبوع العاشر بالدورى، والذي سيشهد غياب محمود متولي للإصابة ومشاركة سامح عبد الفضيل مرة أخرى وعودة محمد ابو المجد بوست لقيادة الجبهة اليمنى واستمرار محمد عادل جمعة في الجبهة اليسرى.

 

التشكيل مكون :

 

حراسة المرمى محمد عواد.

خط الدفاع محمد ابو المجد بوشا وسامح عبد الفضيل وشريف حازم ومحمد عادل جمعة.

الوسط محمد فتحى حسنى عبدربه وعمر الوحش وتوريك جبرين.

الهجوم إبراهيم حسن وشركة نجيب.


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