الأرصاد تحذر من استمرار الشبورة اليوم شمال البلاد.. والصغرى بالقاهرة 16

كتبت أسماء نصار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الثلاثاء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، ويسود طقس دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتظل معتدلة إلى مضطربة، والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فى البحر المتوسط يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر ما بين المتر ونصف إلى المترين والرياح السطحية فى البحرين تكون شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

الإسكندرية 18 25

مطروح 17 24

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

بلطيم 20 26

الإسماعيلية 14 26

السويس 14 27

العريش 11 28

نخل 9 26

طابا 10 27

الطور 18 26

مرسى علم 20 29

الغردقة 21 29

شرم الشيخ 22 28

رفح 10 27

كاترين 12 24

سيوة 13 26

المنيا 12 26

الفيوم 16 26

رأس سدر 16 25

أبوسمبل 21 32

وسط الدلتا 16 25

أسيوط 14 27

سوهاج 15 28

الأقصر 18 31

أسوان 20 33

شلاتين 23 29

حلايب 24 27

الوادى الجديد 19 30

قنا 18 29

نويبع 21 26

السلوم 16 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 37

المدينة 19 31

الرياض 14 26

المنامة 21 26

أبوظبى 21 31

الدوحة 20 28

الكويت 10 25

دمشق 4 18

بيروت 18 25

عمان 9 19

القدس 10 18

غزة 17 26

بغداد 7 20

مسقط 21 27

صنعاء 9 25

الخرطوم 25 38

طرابلس 11 23

تونس 12 23

الجزائر 14 26

الرباط 12 16

نواكشوط 23 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -4 12

اسطنبول 10 14

اسلام اباد 11 25

نيودلهى 13 30

جاكرتا 24 30

بكين -9 -2

كوالامبور 25 33

طوكيو 10 19

أثينا 11 18

روما 12 20

باريس 9 13

مدريد 2 11

برلين 8 13

لندن 8 11

مونتريال -2 1

موسكو -5 صفر

نيويورك 3 7

واشنطن صفر 10