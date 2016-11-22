سقوط أكبر تجار مخدرات بالمنيا وبحوزتهما 302 تذكرة هيروين

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على شقيقين بتهمة الاتجار فى مادة الهيروين المخدر بدائرة قسم المنيا .

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث يفيد بورود معلومة سرية عن قيام كل من "ا.ج"، 32 سنى وشقيقه " م.ج"، 22 سنه بشراء كمية كبيرة من الهيروين للاتجار به .

وأكدت تحريات الرائد هشام عسقلانى رئيس مباحث قسم المنيا صحة الواقعة، وأضافت أن المتهمين ذاع صيتهما ببيع الهيروين على طلاب الجامعات والمدارس والمناطق العشوائية (كفر المنصورة ، عزبة المصاص وشاهين) وبتقنين الإجراءات القانونية ومداهمة مسكن المتهمين تم ضبطهما أثناء تعبئة الهيروين داخل أكياس بلاستيكية وعثر على 302 تذكرة بدره تزن 300 جرام من الهيروين و46 أكياس بيضاء فارغة ومقص ودباسة ومبلغ مالى وهاتفين .

بالكشف الجنائى تبين أنه سبق اتهامهما فى عدة قضايا تعاطى واتجار بالمواد المخدرة، اعترف المتهمان بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار وجار تحرير محضر بالواقعة.