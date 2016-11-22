جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العربى الأوروبى الثالث لتكنولوجيا الأغذية

الإسماعيلية – جمال حراجى

ينظم قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة، جامعة قناة السويس بالتعاون مع الجمعية الألمانية للمشتغلين بتكنولوجيا الأغذية(GDL) والاتحاد الزراعى الألمانى (DLG) وشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فود يكو FOODICO) المؤتمر العربى الأوروبى الثالث لتكنولوجيا الأغذية، تحت عنوان "الجديد فى تصنيع الأغذية السائلة" برعاية الدكتور ممدوح غراب لرئيس الجامعة، ويقام بقاعة المؤتمرات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى الفترة من 6 - 7 ديسمبر.

وقال الدكتور حلمى طه عمران أستاذ الصناعات الغذائية بزراعة جامعة قناة السويس ومنسق المؤتمر مع الجانب الألمانى، وأمين عام المؤتمر: إنه من منطلق اتجاه الدولة نحو الارتقاء بالصناعات الغذائية فى مصر باعتبارها أهم الصناعات التى تهم المواطنين وتمس احتياجاتهم بصورة مباشرة ويومية، حيث إن استهلاك الغذاء فى مصر يعتبر من أكبر نسب الاستهلاك فى العالم.