سيلفي درو باريمور تشعل الـ"فيس بوك"

أشعلت النجمة العالمية درو باريمور Drew Barrymore الـ"فيس بوك" بصورة سيلفي مميزة جمعتها بزميلتيها النجمة كاميرون دياز Cameron Diaz والنجمة جوينيث بالترو Gwyneth Paltrow.

وقد التقطت درو الصورة خلال عطلة تخييم في المكسيك، اجتمعت فيها بزميلتتها في الفيلم الشهير "ملائكة تشارلي" للمرة الاول منذ أعوام.

وقد عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بهذه الصورة، خاصة أن وجود جوينيث بالترو أثار الشكوك حول انضمامها للفيلم بجانب درو وكاميرون في جزء جديد يتم التحضير له في المستقبل.

يشار إلى أن درو باريمور البالغة من العمر 41 عاماً انفصلت في نيسان الماضي عن زوجها ويل كوبلمان Will Kopelman البالغ من العمر 38 عاماً وباشرت رسمياً بمعاملات طلاقهما منذ نحو 3 أشهر.

وتشير الأوراق التي اتفق عليها الثنائي إلى عدم وجود اي خلاف او نزاع بين الطرفين بل سيكون الانفصال هادئاً، خصوصاً أنهما كانا أصدقاء لسنوات قبل ان يتواعدان عام 2011.





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