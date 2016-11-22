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تامر حسني يرد على منتقدي صورة مراهقته

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الثلاثاء 22-11-2016 04:01

إنتشرت في اليومين الأخيرين صورة للنجم المصري تامر حسني في أيام المراهقة، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، حاصدة الآلاف من التعليقات السلبية الساخرة، التي تزعم أن المال يغير شكل الإنسان ويبدله.

تامر حسني رد على منتقديه بطريقة لائقة أظهرت مدى تصالحه مع نفسه ومع ماضيه المتواضع، من خلال منشور على حسابه الموثق بموقع "فيس بوك"، جاء فيه: " لمن يهمه الأمر .. من يومين نزلت صوره ليا وانا صغير وشغلت ناس كتير وفضلوا يتريقوا على الصوره في الحقيقه اني فالوقت ده فعلاً كنت بحاول اقلد المشاهير في صورهم وافلامهم وحراكاتهم وبغض النظر عن ان فالوقت ده كانت الموضات شبه كده وانا بقول شبه كده لأني كنت ولد صغير معندوش فلوس نهائي يشتري لنفسه حاجه غاليه ولا عنده اب يشتريله حاجه اصلاً اللي عايز اقوله اني من يوم الصوره دي وانا حالف اني اتصورها بجد وانا مشهور الصوره دي بتثبت لأي شاب ايجابي ان مفيش مستحيل واللي عايز يتريق على الولد اللي فالصوره هقوله يارب تنجح زيه انا فخور بالصوره دي وانهارده بقول للولد الصغير ده انت راجل عشان حلمت بحلم وحققته وبدأت من تحت الصفر ووصلت لحلمك بمجهودك وعرقك وكمان اشتغلت شغلانات كتير فيها شقى وتعب عشان تصرف على اهلك من وانت فالسن ده شكراً يا ولد يا صغير اصرارك عمل مني راجل انسان فنان اسمه تامرحسني".

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سيدتي