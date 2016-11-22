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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22/11/2016 بالمصنعية و إرتفاع سعر الذهب من جديد

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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22/11/2016 بالمصنعية و إرتفاع سعر الذهب من جديد سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22/11/2016 بالمصنعية و إرتفاع سعر الذهب من جديد

اليوم في ، حيث واصل المعدن الأصفر المزيد من الصعود اليوم الثلاثاء 22-11-2016 في محلات الصاغة، فعلى سبيل المثال وصل سعر الجنيه الذهب إلى 4800 مقابل الجنيه المصري، جاءت تلك الارتفاعات المتتالية رغم انخفاض سعر أوقية الذهب العالمية إلى 1217 دولار أمريكي، ويواصل المعدن النفيس ارتفاعاته المتتالية هذه الأيام.

وقال عضو اللجنة النقدية أن سعر الفائدة الأمريكية سيرتفع قبل نهاية العام الحالي، ويسود سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة حالة من عدم الثبات المائل للارتفاع، حيث استمرت الذهب اليوم في مصر في الارتفاع مرة أخرى بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

وصرح عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء، هو المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب في الصاغة، وقال أيضا أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالبنوك وسوق تداول العملات،حيث يحتاج المصنعين الدولارات من أجل شراء المواد الخام، ومازال الذهب في تغير مستمر.
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22/11/2016

نتابع أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

وأكد تجار الصاغة على وجود ركود شديد في مبيعات الذهب، رغم ظهور عيار 14 الجديد الذي يتميز عن غيرة بكثرة أشكاله، وتوجد حالة من عدم الاستقرار تواجه سوق المعدن الأصفر في مصر، بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد هذه الفترة.

        سعر الذهب عيار 18: 514 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 600 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 685 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4800 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1215 دولار.

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