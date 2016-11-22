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الشاى الأخضر والشيكولاتة واللوز.. هيخرجوك من "اكتئاب الشتا"

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الشاى الأخضر والشيكولاتة واللوز.. هيخرجوك من "اكتئاب الشتا" الشاى الأخضر والشيكولاتة واللوز.. هيخرجوك من "اكتئاب الشتا"

>كتبت لميس محمد

الشتاء والاكتئاب بينهما علاقة وثيقة فتغير ظروف الجو يؤدى إلى تغير المزاج، ونشر موقع “top 10 home remedies” بعض الأطعمة والمشروبات التى تخرجك من الاكتئاب.

-          الشاى الأخضر:

لاحتوائه على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية فالشاى الأخضر يساعد على التغلب على الاكتئاب بشكل طبيعى وقد أظهرت دراسة أن شرب الشاى ارتبط كليا بانخفاض معدل الاكتئاب لدى السكان المسنين. وهناك دراسة أخرى نشرت عام 2014 تؤكد أن استخدام كوب واحد من الشاى الأخضر يقلل أعراض الاكتئاب، لذا استمتع مع 3-4 أكواب من الشاى الأخضر يوميا للمساعدة فى رفع المزاج، وتحسين الصحة العامة الخاصة بك أيضا.

اللوز يحتوى على المغنسيوم الذى يعطى شعورا جيدا للمخ بسبب المادة الكيميائية التى يفرزها، بالإضافة للمعادن التى تعطى الطاقة للجسم. يرتبط انخفاض المغنسيوم فى الجسم بالاكتئاب.وهناك دراسة نشرت فى 2006 تؤكد أن نقص المغنيسيوم سبب كبير للاكتئاب الشديد ومشاكل الصحة العقلية. 

-          الشيكولاتة الداكنة:

الشيكولاتة الداكنة تزيد من مستويات السيروتونين فى الجسم، وقد ذكرت دراسة أن تناول 50 جراما من الشيكولاتة السوداء لمدة ثلاثة أيام كانت من الأعراض التى قللت القلق والتوتر والاكتئاب، واستهلاك الشيكولاتة الداكنة بلا شك يقلل من تأثيرات التعب المزمن، نظرا لمحتواه الذى يكثر فيه "الفلافونويد".


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