سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/11/2016 في السوق السوداء يصعد وتعويم الجنيه يهدد مصانع الأدوية بالتوقف في سابقة خطيرة

سعر الدولار اليوم، حيث بدأت السوق السوداء لتداول العملات في النشاط من جديد، بعد فترة من الاختفاء تلت تعويم الجنيه المصري، وبدأ هذا الأسبوع بارتفاع سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه مجددا في البنوك، واقترب من حاجز 18 جنيه بصورة سريعة، وتشير أغلب التوقعات أن العملة الأمريكية قد تتجاوز 20 جنيه لأول مرة أواخر هذ الأسبوع.

وفي إطار آخر نشأت أزمة جديدة في سوق الدواء المصري بعد تعويم الجنيه، وخفض سعر الدولار في البنك المركزي، حيث فاجأت شركات الأدوية المسؤولين في الحكومة عزمها رفع أسعار الأدوية المستوردة، حتى لا تتعرض الشركات للخسارة، ولكن ذلك قوبل برفض تام من الحكومة، خاصة أن أسعار الأدوية قد ارتفعت منذ فترة ليست بالبعيدة.

واجتمع رئيس الوزراء ووزير الصحة مع كبار مستوردي الأدوية، لمناقشة أزمة الدواء الجديدة في مصر والتي لم تكن في حسبان صانعي القرار المصري، وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء أن الاجتماع يهدف الوصول إلى حل وسط ووسيلة للتفاوض، وذلك لتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل في الأسواق المصرية، وتأكيد الحكومة أنها ستدعم هذه التحركات بشدة، مع عدم توضيح نوعية هذا الدعم.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 22/11/2016

بدأت السوق السوداء في العمل من جديد بعد امتناع البنوك عن بيع العملة الخضراء، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.25 جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وقالت وكالة رويترز لن البنك المركزي سيسمح بتمويل السلع غير الأساسية بداية من هذا الأسبو، ولكن في نفس الوقت سيضع شروطا غير واضحة من بينها ضخ مايوازي قيمة السلع الممولة في تعاملات بين البنوك، وقال متعاملون لوكالة رويترز أن السوق السوداء ستعود بقوة إلى العمل بسبب امتناع البنوك عن بيع الدولار، خاصة بعد عودة الاستيراد قريبا، مع نفى محافظ البنك المركزي هذه الأنباء، وتأكيده أن البنوك تبيع الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 17.25 جنيه للشراء و17.55 للبيع في بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ونجحت جهود البنك المركزي في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التحديات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالنظر لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وبمناقشة تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

بدأت السوق السوداء في العودة للعمل من جديد، بعد أسابيع من التوقف والشلل التام، جاء ذلك مع تيقن المستوردين أن البنوك لن تبيع الدولارات لهم، وأن التعويم كان هدفه جمع أكبر قدر ممكن من العملة الخضراء للبنوك، وما زالت التوقعات مستمرة بشأن ارتفاعات كبيرة هذا الأسبوع.

شبكةعيونالإخبارية

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