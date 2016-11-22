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الأهلى يعسكر لطلائع الجيش الليلة بدون غالى

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الأهلى يعسكر لطلائع الجيش الليلة بدون غالى الأهلى يعسكر لطلائع الجيش الليلة بدون غالى

>كتب فتحى الشافعى و محمد عراقى

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي  تدريباته اليوم ، الثلاثاء، استعداداته لمباراة طلائع الجيش المُقرر لها السابعة من مساء غداً في الجولة العاشرة لبطولة الدوري وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر رافعاً شعار "الفوز من أجل القمة"، حيث يتطلع الفريق لمواصلة رحلة الحفاظ على بطولة الدوري، حيث أكد حسام البدري أنه عازم على تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة حتى يُنهي مسيرة الفريق قبل أمم أفريقيا المقبلة بدون خسائر للنقاط .

ويستمر غياب حسام غالي قائد الفريق عن مباراة طلائع الجيش لاستمرار معاناته من اصابة العضلة الخلفية ،ليبقي حسام عاشور بجوار عمرو السولية في الوسط الاحمر  بعد استقرار البدري على الدفع بنفس تشكيلة مباراة الإنتاج الحربي أمام الجيش.


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