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التهرب الجمركى ببورسعيد: 300 مليون جنيه تعويضات حصيلة 316 محضرا فى 3 شهور

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التهرب الجمركى ببورسعيد: 300 مليون جنيه تعويضات حصيلة 316 محضرا فى 3 شهور التهرب الجمركى ببورسعيد: 300 مليون جنيه تعويضات حصيلة 316 محضرا فى 3 شهور

>بورسعيد - محمد فرج

أكد مجدى إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بـ"قطاع التزام" بالمنطقة الشرقية ببورسعيد، أنه تم تحصيل 300 مليون جنيه تعويضات حصيلة 316 محضرًا متنوعًا لكل ما هو محظور دخوله البلاد خلال 3 شهور، والمتمثل فى الألعاب النارية والمنشطات الجنسية والأعضاء التناسلية والسجائر الإلكترونية والمقلدة، وأصناف مخالفة لقرار وزير التجارة رقم 43 لسنة 2016.

 

وأوضح مجدى إبراهيم، فى تصريح لـ"ليوم السابع"، أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية بقطاع الالتزام ببورسعيد، تفرض رقابة صارمة على الموانئ الجمركية لاستهداف البوالص التى ترد من الموانئ ذات الخطورة  العالية، بالإضافة إلى متابعة بعض شركات الاستيراد المشبوهة من خلال المعلومات الاستخبارية.

 

وأكد "إبراهيم"، أن مكافحة التهرب الجمركى تبذل قصارى جهدها لتحقيق توجيهات الدكتور عمرو الجراحى وزير المالية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك التى تقضى بالتصدى لعمليات التهريب بكل أنواعه حافظًا على أمن البلاد والموانئ المصرية.


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