9 مدربين لا يخلو منهم "الإيجيبشن ليج "

أصبحت البصمة المصرية واضحه مع أندية الدوري العام حتي أن أكبر الأندية منحت الثقة لمدربين مصريين بعد إخفاق المدرب الأجنبي، ونعرض أبرز المدربين المصريين بالدوري المصري الذي لا يكاد يخلو منهم .

1. حلمي طولان

يعتبر حلمي طولان صاحب ال 66 عاما من أشهر المدربين في الدوري المصري، لعب حلمي طولان لنادي الزمالك ومنتخب مصر من الفترة 1972 وحتي 1979 ودرب طولان العديد من الأندية المصرية مثل الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات، والنادي المصري والشرطة وطلائع الجيش، ويدرب حاليا نادي سموحة.

حصل حلمي طولان مدربا مع نادي الزمالك على بطولة كأس مصر عام 2013 عقب تغلبه على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون مقابل .

2. طلعت يوسف

ويبلغ من العمر 61 عاما، لعب للاتحاد السكندري قبل أن يتجه للتدريب، ويعد طلعت يوسف أحد أفضل المدربين المصريين في الأعوام العشرة الأخيرة، والتى تولى فيها تدريب طلائع الجيش لموسمين متتاليين ثم اتحاد الشرطة ل3 مواسم قدم فيها عروضا قوية وتواجد في المربع الذهبي للدورى، تولى تدريب المصري البورسعيدى في صيف 2011 ولكنه استقال مطلع عام 2012، كان مرشحا لتدريب المنتخب الوطني بعد رحيل حسن شحاته في يونيو 2011 ولكن المفاوضات لم تكتمل مع اتحاد كرة القدم ويستكمل مشواره التدريبي حاليا مع فريق بتروجيت .

3. مختار مختار

ويعد مختار أحد أبرزر المدربين بالدوري المصري أكمل عامه ال62 في أغسطس الماضي، تولى مختار مختار تدريب فرق الناشئين بالأهلى بعد حصوله على دراسات متعددة في التدريب وعمل مدربا للفريق الأول مع المدير الفنى البرتغالى مانويل جوزية , ثم عمل في منصب المدير الفني لفريق بتروجيت منذ عام 2005 إلى 2009. نال مختار مختار لقبه الأول في تاريخه بعد أن حقق لقب كأس مصر عام 2011 لإنبي.

4. حسام حسن

نجم منتخب مصر ولاعب الأهلي والزمالك السابق يبلغ حسام حسن 50 عاما حصد العميد العديد من الألقاب لاعبا، وعن مشواره التدريبي اتجه حسام حسن فور اعتزاله إلى مجال التدريب، حيث قاد النادي المصري في النصف الثاني من الدوري المصري حيث تمكن المصري بقيادة حسام بالبقاء بالدوري المصري في ثماني مباريات بعد أن كان اقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

تنقل بين عدد من الأندية كمدرب، حيث درب كلا من نادي المصرية للاتصالات، الزمالك، الإسماعيلي، مصر المقاصة ودرب منتخب الأردن ثم عاد إلى تدريب نادي الزمالك واستقر أخيرا في النادي المصري .

5. طارق يحي

لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ويبلغ 55 عاما، وعمل مدربا في عدة أماكن حيث شغل منصب المدير الفني لفريق الاتصالات الذي نجح معه في البقاء في دور الدرجة المتازة ونادى غزل المحلة ونادى الزمالك (مساعد مدرب) عام 2002-2003 ونادى الإسماعيلي ونادى طلائع الجيش ونادى المصري البورسعيدي ونادى مصر المقاصة ونادي الشرقية .

6. علاء عبد العال

لاعب الزمالك السابق درب كل من إنبي والداخلية خاض حوالي 55 مباراة حقق الإنتصار في 24 مباراة وتعادل في 17 وهزم في 14 مباراة .

وتم تعيينه مؤخرا كمديرا فنيا لنادي الشرقية .

7. إيهاب جلال

يعد جلال أكثر المدربين المعمرين بالدورى المصرى، حيث يتولى القيادة الفنية للمقاصة للموسم الثالث على التوالى منذ تولى المهمة موسم 2014/2015، ويحقق أفضل نتائج بالمسابقة ويسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على قمة الدورى وتحقيق اللقب لهذا الموسم، حيث استمرار إيهاب جلال لثلاث سنوات مع فريقه الذى قام بتجديد عقده بداية الموسم الجارى لمدة 3 سنوات وهي حالة نادرة فى الدورى المصرى ولم يدرب إيهاب جلال ناديا آخر بخلاف مصر المقاصة سوي نادي تليفونات بني سويف.

وخاض إيهاب جلال في مشواره التدريبي 92 مباراه حقق الإنتصار في 43 مباراة وتعادل في 23 منها بينما تلقي الهزيمة في 26 مباراة .

8. طارق العشري

ويبلغ من العمر 46 سنة ودرب عددا من الفرق مثل إنبي - حرس الحدود - المقاولون العرب - الهلال - الشعب - بنغازى – ويدرب حاليا أهلي طرابلس حقق العشري 3 ألقاب مع حرس الحدود في عامين الذي عاد به إلي دوري الأضواء بعد غياب 39 عام .

وحصد العشري مع حرس الحدود كأس مصر 2009 بالفوز علي انبي بركلات الترجيح 4/1 وكنت قد اخرجت الأهلي من دور ال16 بالفوز بهدف نظيف.

> و إنتزع من المارد الأحمر بطولتين ثمينتين هما كأس السوبر بعدما هزم الأهلي بطل الدوري بهدفين نظيفين وفي الموسم التالي حصل علي كأس مصر بالفوز علي الأهلي أيضا بركلات الترجيح 5/3 .

9. أحمد حسام ميدو

ولد ميدو في 23 فبراير 1983 خاض أول تجربة تدريبية له مع نادي الزمالك خلفا لحلمي طولان ونجح أحمد حسام كمدرب لفريق الزمالك من الوصول لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، و حقق لقب كأس مصر لعام 2014 كأصغر مدب في تاريخ مصر يفوز ببطولة رسمية ثم إتجه إلي تدريب النادي الإسماعيلي وبعد النتائج الطيبة التي حققها مع الفريق عاد إلي بيته من جديد نادي الزمالك وحاليا يدرب نادي وادي دجلة .