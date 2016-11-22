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تاسع جلسات محاكمة 67 متهمًا بـ"اغتيال النائب العام" اليوم

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تاسع جلسات محاكمة 67 متهمًا بـ"اغتيال النائب العام" اليوم تاسع جلسات محاكمة 67 متهمًا بـ"اغتيال النائب العام" اليوم

>كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تاسع جلسات محاكمة 67 متهماً بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.


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