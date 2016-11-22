أهالى الواحات يشكون من كثرة تعطل أتوبيس الوجه القبلى يوميًا

كتبت إيناس البنا

اشتكى أهالى الواحات البحرية من كثرة تعطل اتوبيسات الوجه القبلى أكثر من مرة وانتظار المواطنين لوسيلة نقل بالشارع وسط البرد القارس.

وأوضح أحد الركاب أنهم قادمون من الواحات الداخلية بمسافة 750 كم حتى منطقة المناجم، ورغم تحمل بعد المسافة تلقينا خبر من السائق غير سار يفيد بتعطيل الأتوبيس وانتظار آخر لتعطل الأتوبيس وسط ازدحام، ويوجد رجال ونساء كبار السن يجلسون وسط الأتوبيس واختنقوا من كثرة الازدحام.

وأشار لـ"اليوم السابع" بأن تلك المأساة تتكرر يوميا ولا يوجد اهتمام من المسئولين بتوفير خطوط نقل آدمية لأهالى الواحات، وكأنهم لا ينتمون لمحافظة الجيزة، مطالبا بمساءلة إدارة الشركة عن المسئول عن هذه المأساة التى تتكرر يوما بعد يوم.

ومن ناحية أخرى قام السائق بالاتصال بإدارة الشركة لتعطل الأتوبيس، مطالبا بإرسال أتوبيس آخر لنقل الركاب ولم تستجب الإدارة لطلبه.