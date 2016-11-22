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العاهل المغربى يجرى مباحثات مع رئيس مدغشقر

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العاهل المغربى يجرى مباحثات مع رئيس مدغشقر العاهل المغربى يجرى مباحثات مع رئيس مدغشقر

> الرباط أ ش أ

أجرى العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء الاثنين بالقصر الرئاسى بأنتاناناريفو، مباحثات مع رئيس جمهورية مدغشقر هيرى راجاوناريمامبيانينا.

 

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه فى أعقاب المباحثات، أهدى الرئيس هيرى راجاوناريمامبيانينا العاهل المغربى وسام الحمالة الكبرى الوطنية من الدرجة الثانية، وهو أرفع وسام فى مدغشقر يمنحه رئيس الجمهورية لقادة الدول الأجانب، كما أهدى العاهل المغربى رئيس جمهورية مدغشقر قلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة، وكان الملك محمد السادس قد استعرض لدى وصوله إلى القصر الرئاسي، تشكيلة من حرس الشرف أدت له التحية.


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