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لهضم صحى.. احرص على ممارسة الرياضة وشرب الزنجبيل

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لهضم صحى.. احرص على ممارسة الرياضة وشرب الزنجبيل لهضم صحى.. احرص على ممارسة الرياضة وشرب الزنجبيل

>كتبت لميس محمد

الهضم هو أساس الطاقة فى الجسم، لأنه يقوم بجعل جسمك يستفيد من الطاقة والعناصر الأساسية التى يحتوى عليها، ويعتمد الهضم على آليات الجسم الطبيعية ولكن هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها لتسريع العملية وفقا لما نشره موقع “WikiHow”.                                              

-          ممارسة الرياضة (الركض – المشى – ركوب الدراجات) باستمرار مما يساعد على تسريع عملية الهضم.

-          أخذ قسط من الراحة.

-          المشروبات خاصة المياه والشاى تساعد فى تعزيز سرعة الهضم.

-          أكل المأكولات الغنية بالفايبر (الفاكهة – الخضروات – المكسرات – الحبوب).

-          الزبادى مصدر طبيعى للبروبيوتيك فإنه يساعد بشكل أساسى فى تسريع عملية الهضم.

-       الزنجبيل يزيد من كفاءة وسهولة الهضم.

-          اختار الأطعمة الخفيفة التى لا تحتوى على المكثفة والمقلى.

-          تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والحارة.

-          إذا كنت تعانى من مشاكل فى معدتك تجنب منتجات الألبان لأنها تسبب عسر الهضم.

-          حد من تناولك للحوم الحمراء.

-          تقسيم الوجبات إلى أحجام أقل على مدار اليوم.

-          اختار الأطعمة الطبيعية أفضل من المصنعة التى تحتاج لوقت أطول فى الهضم.

-          امضغ الطعام جيدا.


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مصر 365

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