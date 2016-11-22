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سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا

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سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا

عقد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في باريس، أمس، جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، خلال زيارة سموه الحالية والوفد المرافق للجمهورية الفرنسية.

وتم خلال الجلسة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

حضر المباحثات معضد حارب مغيير الخييلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بالوزارة، وعدد من مرافقي سمو الوزير، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الداخلية الفرنسية.

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