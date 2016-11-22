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حاكم الفجيرة يهنئ سعيد الصريدي لنيله «الماجستير»

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حاكم الفجيرة يهنئ سعيد الصريدي لنيله «الماجستير» حاكم الفجيرة يهنئ سعيد الصريدي لنيله «الماجستير»

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر الرميلة أمس العقيد الدكتور سعيد مطر الصريدي من الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية وهنأه على نيله شهادة علمية جديدة هي درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية بالإضافة لحصوله سابقاً على درجة الدكتوراه في المجال الأمني.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أهمية صقل المهارات بجوانب القضايا الأمنية الاستراتيجية التي تهم المجتمع الإماراتي، مشدداً على ضرورة مواصلة التحصيل العلمي والأكاديمي في جميع المجالات التي تتعلق بالمستقبل والابتكار.

بدوره شكر الصريدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، مشيداً بحكمته وتوجيهاته السديدة في دعم التميز والمتميزين في إمارة الفجيرة.

وقال الصريدي إن أطروحته للماجستير التي قدمها في كلية الدفاع الوطني استعرضت مجموعة من المقترحات في المجالات الاستراتيجية الأمنية بما يخدم تحقيق مفهوم الأمن الشامل على المستوى الوطني لدولة الإمارات ودور الأجهزة الأمنية في تحقيق هذه الاستراتيجية واستشراف المستقبل.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

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