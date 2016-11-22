النعيمي يصدر مرسوماً بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا رقم 11 لسنة 2016 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان.

ونص المرسوم بأن تنشأ بموجب أحكامه هيئة عامة تابعة لحكومة إمارة عجمان تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها وذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة.. وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي والإداري للقيام بتأدية جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم وفقاً لأحكام اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية المطبقة فيها.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها العمل على تحسين مستويات التعليم الخاص في الإمارة ضمن بيئة إبداعية متقدمة، وذلك بإنشاء وإدارة مدارس خاصة نموذجية تبدأ من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة داخل الإمارة أو خارجها

وبموجب هذا المرسوم واعتبارا من تاريخ نفاذه.. تحل «مؤسسة الحكمة التعليمية» وتلغى وتزول شخصيتها الاعتبارية وتؤول وفي نفس التاريخ المذكور للهيئة كل الأصول والحقوق أياً كان نوعها والالتزامات والخصوم كافة أياً كان نوعها العائدة لمؤسسة الحكمة التعليمية حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وتناول المرسوم في بنوده الموارد المالية للهيئة.. وتضم الرسوم الدراسية من الطلاب التي يتم تحصيلها من المدارس التابعة للهيئة ورسوم الدراسات والبحوث والاستشارات وخدمات التدريب التي تقدمها الهيئة للغير والتبرعات والهبات والوصايا والقروض الحسنة من الأفراد والمؤسسات الخيرية والتعليمية التي يوافق عليها مجلس الأمناء والمنافع المالية والعينية الممنوحة للهيئة من الحكومات والصناديق والهيئات والمؤسسات العامة التي يوافق عليها مجلس الأمناء، أو من أي مصدر آخر لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويوافق عليها مجلس الأمناء، وعوائد أي مشروعات استثمارية تابعة للهيئة أو تشارك الهيئة فيها بموافقة مجلس الأمناء.

تعيينات

أصدر صاحب السمو حاكم عجمان القرار الأميري رقم /‏17/‏ لسنة 2016 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان.

ونص القرار على تشكيل مجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان برئاسة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، ويضم في عضويته عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله النعيمي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وعائشة سيف المطوع، وعبدالله بخيت المطروشي.