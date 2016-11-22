أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم الشارقة يلتقي محكمي مجلس الاعتماد الدولي الأميركي

Google+ Print
حاكم الشارقة يلتقي محكمي مجلس الاعتماد الدولي الأميركي حاكم الشارقة يلتقي محكمي مجلس الاعتماد الدولي الأميركي

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، وفداً من محكمي مجلس الاعتماد الدولي الأميركي «ABET»، وذلك في مكتب سموه في جامعة الشارقة، وتأتي زيارة الوفد إلى جامعة الشارقة لتجديد الاعتراف الدولي لعدد من البرامج المعتمدة سابقاً من مجلس الاعتماد الدولي الأميركي، ولدراسة اعتماد المزيد من التخصصات والبرامج التي تطرحها جامعة الشارقة في مختلف فروع الجامعة.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالوفد الأكاديمي في إمارة الشارقة، وبالتحديد في المدينة الجامعية بالشارقة التي تعتبر الكبرى في العالم، واستعرض سموه نشأة المدينة ومراحل تطورها، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تضمها من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز علمية وبحثية متخصصة في مختلف المجالات، إضافة إلى مستشفى الجامعة.

وتناول اللقاء التطور الكبير والتقدم العلمي والأكاديمي لجامعة الشارقة التي تعمل وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة، لتقديم أفضل البرامج الأكاديمية والعلمية في مختلف المجالات، لرفد المجتمع وتهيئة الخريجين والخريجات علمياً وعملياً لدخول سوق العمل، ولرفع مستوى القيمة الفكرية والعلمية في جميع المجالات البحثية، ولتحقيق أفضل البيئات العلمية المحفزة إلى الإبداع والابتكار والحصول على المعرفة الصحيحة.

جولة

وعقب اللقاء، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة، برفقة الوفد الأكاديمي، في المبنى الجديد لدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، مُطْلعاً سموه الوفد على ما تحويه الدارة من مقتنيات خاصة لسموه، ومعارض تاريخية تؤرخ تاريخ الخليج العربي، وأهم المنجزات والحقائق التي تثبتها الوثائق والصور الموجودة في الدارة.

كما أطلع سموه الوفد الأكاديمي على قاعة الصور التي جمعت سموه بالعديد من رؤساء الدول والشخصيات الدولية على مدى السنوات الماضية، وقاعة الشهادات الفخرية والأوسمة التي نالها صاحب السمو حاكم الشارقة، وقاعة الأفلام التاريخية حول منطقة الخليج، ومعرض المخطوطات التي تؤرخ تاريخ الخليج العربي وتاريخ القواسم، ومعارض الصور والمقتنيات الجغرافية، وقاعة المؤتمرات.

 وأبدى الوفد الأكاديمي إعجابه بالمستوى العالي والمتقدم لجامعة الشارقة، وما تضمه من مراكز ومعاهد بحثية ومختبرات عملية وخطط مستقبلية، رسمتها إدارة الجامعة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. كما أبدى الوفد إعجابه بدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.

حضر اللقاء الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير المدينة الجامعية في الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، وعدد من نواب مدير الجامعة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية