حاكم أم القيوين يشيد بمبادرة «الثقافة» ارفعه عالياً

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمبادرة «ارفعه عالياً» التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ضمن فعاليات الاحتفال بحملة العلم تحت شعار «ارفعه عالياً.. ليبقى شامخاً»، والتي تهدف إلى رفع جميع فئات المجتمع الإماراتي علم الإمارات ومشاركتهم بالحملة والتي تختتم في 5 ديسمبر المقبل، وأثنى سموه على دور الوزارة في تنظيم الفعاليات الوطنية وأشاد بدورها في دعم وتعزيز الهوية الوطنية، كما شارك سموه برفع علم الدولة من خلال موقع الحملة الإلكتروني في مبادرة منه لدعم الفكرة وتشجيعها.

جاء ذلك صباح أمس خلال تفقد سموه منصة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بقاعة الشيخ خليفة في أم القيوين ضمن أسبوع الابتكار والتي تشارك فيه الوزارة، واطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا على ابتكارات منصة وزارة الثقافة، وجديد الابتكارات والإبداعات التي يشارك بها مركز وزارة الثقافة في أم القيوين.

نهج

من جانبه، ثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، تفضل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالمشاركة في مبادرة «ارفعه عالياً» والتي تعد دعماً وتأييداً كبيراً للمبادرة وإنجاحها.

وقال معاليه إن مشاركة صاحب السمو بالمبادرة هو النهج الذي اعتدنا عليه جميعاً من قيادتنا وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، موجهاً معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان إليهم جميعاً على جهودهم الدؤوبة وحرصهم اللامتناهي على دعم المبادرات الجديدة والابتكار.

مليون مشارك

وكشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن أن حملة «ارفعه عالياً» حققت حتى الآن ما يزيد على مليون مشارك من أبناء الدولة والمقيمين عليها وهو ما يؤكد الشعور الوطني العالي وحب الوطن وقيادته والتقدير لقيمة علم الدولة هو ما يظهر جلياً من خلال الإقبال الكبير على هذه المبادرة وتحقيقها لهذه الأرقام وما زالت الحملة مستمرة حتى 5 من ديسمبر المقبل.

وقال معاليه إن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة حرصت على تنفيذ هذه المبادرة من منطلق المسؤولية الوطنية، لأن العلم هو رمز الاتحاد ويوم العلم هو جزء من احتفالاتنا بالوطن.

ووجه معاليه الشكر لكافة من شارك بالمبادرة داعياً معاليه الجميع لمواصلة المشاركة والتعبير عن حب العلم والوطن من خلال مبادرة «ارفعه عالياً» التي تهدف منها الوزارة إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع لرفع علم دولة الإمارات إلكترونياً وذلك عبر موقع حملة العلم ومواقع التواصل الاجتماعي.