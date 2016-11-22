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محمد بن راشد يشكّل مجلس دبي القضائي برئاسة مكتوم بن محمد

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محمد بن راشد يشكّل مجلس دبي القضائي برئاسة مكتوم بن محمد محمد بن راشد يشكّل مجلس دبي القضائي برئاسة مكتوم بن محمد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 35 لسنة 2016 بتشكيل المجلس القضائي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائباً للرئيس والنائب العام لإمارة دبي ومدير محاكم دبي ورئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش القضائي.. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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