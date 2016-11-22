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رئيس جامعة السادات يشارك بالدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات

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رئيس جامعة السادات يشارك بالدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات رئيس جامعة السادات يشارك بالدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات

>المنوفية - محمود شاكر

أكد الدكتور عصام الدين متولى القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات على مشاركته فى اجتماع الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المنعقدة فى 4 ديسمبر 2016 القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار متولى الى أنه يحرص على المشاركة بالاجتماع لأهميته والذى يهدف فى الأساس لدعم وتنسيق جهود الجامعات العربية لإعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية، والحفاظ على وحدتها الثقافية والحضارية وتنمية مواردها البشرية بما يحقق تطلعاتها .

ومن المقرر أن يصل "متولى" الى مدينة "عمان" بالمملكة الأردنية الهاشمية فى يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2016 على أن تكون موعد مغادرته بعد المشاركة بالاجتماع يوم 5 ديسمبر 2016 .

 


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