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بث مباشر .. زلزال بقوة 7.3 وأمواج عاتية تضرب اليابان

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بث مباشر .. زلزال بقوة 7.3 وأمواج عاتية تضرب اليابان بث مباشر .. زلزال بقوة 7.3 وأمواج عاتية تضرب اليابان

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يقدم اليوم السابع بثاً مباشراً لما تتعرض له اليابان ،حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا شدته الأولية 7.3 درجة ضرب شمال طوكيو، وأصدرت تحذيرا من أمواج مد عاتية لأجزاء كبيرة من شمال البلاد على ساحل المحيط الهادى.

وقالت الهيئة، إن مركز الزلزال الذى شعر به السكان فى طوكيو يقع قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما، على عمق نحو عشرة كيلومترات.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن موجات مد بارتفاع 60 سنتيمترا وصلت إلى ميناء أوناهاما فى فوكوشيما، وهى أول موجات مد تضرب الساحل عقب ازلزال القوى الذى هز شمال اليابان ، وصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامى) بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، موضحة إنه تم رصد موجات مد بارتفاع 1.4 متر فى سينداى بشمال اليابان.

 

 


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