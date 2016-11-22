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مصادر بـ"التموين": سعر السكر الحر يصل للمستهلك بـ12 جنيهًا للكيلو

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مصادر بـ"التموين": سعر السكر الحر يصل للمستهلك بـ12 جنيهًا للكيلو مصادر بـ"التموين": سعر السكر الحر يصل للمستهلك بـ12 جنيهًا للكيلو

>كتبت سماح لبيب

رفعت وزارة والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر الحر لمصانع الحلويات ومصانع التعبئة إلى ١١ ألف جنيه للطن، اعتبارًا من أمس الاثنين، وهو ما سيؤدى لوصول سعر السكر الحر إلى ١٢ جنيهًا للمستهلك فى الكيلو.

 

وأكدت مصادر بالوزارة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق السعر على مصانع التعبئة سيتم بأثر رجعى منذ الأسبوع الماضى، على أن تباع جميع كميات السكر الحر بقيمة ١١ ألف جنيه للطن، مشيرة إلى أن السبب فى زيادة السعر جاء لتوحيد الأسعار مع السكر الذى سيتم استيراده للسوق الحر من الخارج، والذى ستصل تكلفته إلى ١١ ألف جنيه للطن.

 


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