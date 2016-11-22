الصندوق الاجتماعى بالجيزة: 81مليون جنيه مشروعات البنية الأساسية العام الحالى

كتبت إيناس البنا

كشف تقرير للصندوق الاجتماعى للتنمية بمحافظة الجيزة، أن مشروعات البنية الأساسية للعام المالى الحالى بلغت حتى الآن 81 مليون جنيه بتمويل من الصندوق.

وأفاد التقرير، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه تم تمويل 162 مشروعًا آخر بقيمة 6.18 مليون جنيه خلال الشهر الحالى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح التقرير، أن المشروعات التى ساهم الصندوق فى تمويلها وفرت قرابة الــ51 فرصة عمل لشباب الجيزة، خلال النصف الأول من العام المالى 2016/2017.

وأشار التقرير، أن الصندوق عقد فى مجال الخدمات غير المالية 8 ندوات للتعريف بالشروط المطلوبة للحصول على قرض، مع توضيح الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الصندوق الاجتماعى، بحضور عدد من الفئات المستهدفة من الشباب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب المختلفة بمحافظة الجيزة.