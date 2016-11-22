رئيس البرتغال: السيسى يقدم صورة معتدلة للإسلام ويعزز الحوار بين الحضارات

لشبونة - محمد الجالى

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس، مأدبة العشاء التى أقامها على شرفه الرئيس البرتغالى "مارسيلو ريبيلو دى سوزا" فى قصر أجودا فى لشبونة.

حضر مأدبة العشاء أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة المُنتخب، بالإضافة إلى العديد من السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة البرتغالية.

وألقى الرئيس البرتغالى كلمة رحب فيها بالزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى لشبونة، مشيراً إلى أن العالم قد تغير كثيراً منذ آخر زيارة قام بها رئيس مصرى إلى البرتغال فى عام 1992، وهو ما يتطلب عمل الجانبين المصرى والبرتغالى على تعزيز العلاقات الثنائية من جديد وإعطائها الزخم اللازم.

وأشار الرئيس البرتغالى إلى خصوصية العلاقات التى تربط بين البرتغال والشعوب العربية بالنظر إلى القرب الجغرافى، وهو ما يجعل العالم العربى يشكل جزءًا من تاريخ وثقافة ولغة البرتغال، مؤكداً محورية دور مصر فى الشرق الأوسط وتأثير أمنها واستقرارها بشكل مباشر على أمن واستقرار أوروبا.

كما أشاد بالجهد الذى يقوم به الرئيس السيسى لتقديم صورة معتدلة للإسلام وتعزيز الحوار بين الحضارات، فضلاً عن دفع مسيرة السلام فى الشرق الأوسط.