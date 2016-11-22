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السيسى: هناك ارتباط وثيق بين أمن مصر واستقرار أوروبا

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السيسى: هناك ارتباط وثيق بين أمن مصر واستقرار أوروبا السيسى: هناك ارتباط وثيق بين أمن مصر واستقرار أوروبا

>لشبونة - محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن الصداقة بين الشعوب والدول تقاس بمدى دعمها المتبادل أثناء المنعطفات الكبرى فى تاريخها.

 

وأضاف الرئيس السيسى - خلال مأدبة العشاء التى أقامها على شرفه الرئيس البرتغالى "مارسيلو ريبيلو دى سوزا" فى قصر أجودا فى لشبونة، بحضور أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة المُنتخب، بالإضافة إلى العديد من السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة البرتغالية - : "أؤكد لكم أن الشعب المصرى يُثمن بقوة مواقف البرتغال المتوازنة تجاه التطورات العميقة التى شهدتها الساحة السياسية فى على مدى السنوات القليلة الماضية، ووقوفها بجانب إرادة الشعب المصرى فى بناء دولته الديمقراطية المدنية الحديثة، وكذلك دور البرتغال فى توضيح الصورة الحقيقية للتطورات فى مصر لشركائها الأوروبيين وتأكيد أهمية دعم مصر بقوة فى هذا المرحلة التاريخية، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار مصر، وأمن واستقرار القارة الأوروبية.

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر تتطلع لاستمرار دعم أصدقائنا البرتغاليين، خاصة فى ضوء انطلاق مصر نحو تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى سعياً لتحقيق معدلات تنمية لا تفى فقط باحتياجات شعبها المتزايدة، وإنما تحقق لأجيالنا القادمة تطلعاتها فى غد أفضل ومستقبل مُشرق.


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