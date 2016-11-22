.. ويرعى مبادرة المشي «قول وفعل» غداً

يرعى محافظ البكيرية م. صالح الخليفة عصر يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مبادرة المشي "قول وفعل" التي ينظمها نادي الحي في مدرسة سعود الكبير بتعليم البكيرية وبإشراف قسم نشاط الطلاب، بحضور مدير التعليم المكلف د. خالد الراجح وعدد من مديري الدوائر الحكومية والاهالي ومنسوبي التعليم.

وأوضح مدير نادي الحي بمدرسة سعود الكبير يوسف الفريح، ان هذه المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي، وهذه المسيرة هي رسالة للمجتمع عن أهمية الرياضة ووجوب توعية أبنائهم على ممارستها والتي هي من أساسيات عمل نادي الحي في المجال الرياضي.

وقدم الفريح شكره للمحافظ على رعايته ومشاركته ابناءه الطلاب المبادرة، ولمدير التعليم على دعمه للنادي وتفاعله مع جميع انشطته، داعياً الجميع للمشاركة بهذه المبادرة "قول وفعل"، مشيراً إلى أن الانطلاقة ستكون من دوار القصر حتى نادي الحي.