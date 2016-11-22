أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

.. ويرعى مبادرة المشي «قول وفعل» غداً

Google+ Print
.. ويرعى مبادرة المشي «قول وفعل» غداً .. ويرعى مبادرة المشي «قول وفعل» غداً

يرعى محافظ البكيرية م. صالح الخليفة عصر يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مبادرة المشي "قول وفعل" التي ينظمها نادي الحي في مدرسة سعود الكبير بتعليم البكيرية وبإشراف قسم نشاط الطلاب، بحضور مدير التعليم المكلف د. خالد الراجح وعدد من مديري الدوائر الحكومية والاهالي ومنسوبي التعليم.

وأوضح مدير نادي الحي بمدرسة سعود الكبير يوسف الفريح، ان هذه المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي، وهذه المسيرة هي رسالة للمجتمع عن أهمية الرياضة ووجوب توعية أبنائهم على ممارستها والتي هي من أساسيات عمل نادي الحي في المجال الرياضي.

وقدم الفريح شكره للمحافظ على رعايته ومشاركته ابناءه الطلاب المبادرة، ولمدير التعليم على دعمه للنادي وتفاعله مع جميع انشطته، داعياً الجميع للمشاركة بهذه المبادرة "قول وفعل"، مشيراً إلى أن الانطلاقة ستكون من دوار القصر حتى نادي الحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية