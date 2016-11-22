انطلاق منتدى الرعاية الصحية الأولية بالبكيرية.. اليوم

يقيم مكتب خدمات الرعاية بمحافظة البكيرية منتدى الرعاية الصحية الأولية الـ 99 في القاعة الثقافية بفندق رمادا مساء اليوم الثلاثاء الساعة السادسة مساء تحت عنوان دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في مكافحة الأمراض وبرعاية من مؤسسة الشيخ محمد العلي السويلم الخيرية، تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي، وبمشاركة استشاري طب الأسرة المدير الطبي لمستشفيات الحبيب بالرياض د. مقبل الحديثي.

ويهدف المنتدى الى مقاومة انتشار الأمراض بين افراد المجتمع وطرح كل ما هو جديد فيما يخص مجال طب الأسرة والمجتمع، حيث تعتبر المراكز الصحية الأولية خط الدفاع الأول في مقاومة الأمراض من خلال نشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع، ومن اهداف المنتدى بحث أحدث وسائل العلاج والوقاية مما توصل اليه الطب الحديث.

الجدير بالذكر ان هذا المنتدى يقام سنويا بمحافظة البكيرية على مستوى القطاعات الصحية بمنطقة القصيم.