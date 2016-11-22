خادم الحرمين يستقبل الأمير خليفة ويبحث مع رئيس وزراء أثيوبيا تنمية التعاون الثنائي

خادم الحرمين مرحباً بالأمير خليفة بن سلمان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض امس، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمرافقيه في بلدهم المملكة، فيما أعرب سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن سروره بزيارة المملكة ولقائه الملك المفدى.

كما صافح سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريما صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضر من الجانب البحريني، سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، ومعالي الشيخ عبدالله بن راشد بن خليفة آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن علي بن خليفة آل خليفة، ومعالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة، ووزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر.

الى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس، دولة رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا هايلي مريام دسالني والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال بدولة رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا، فيما أبدى دولته سروره بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين. عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا هايلي مريام دسالني جلسة مباحثات، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال والمباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير المملكة لدى اثيوبيا عبدالله بن فالح العرجاني.

كما حضره من الجانب الاثيوبي، معالي المستشار الاقتصادي الخاص للدولة بمكتب رئيس الوزراء صفيان أحمد بكر، ومعالي وزير الدفاع الاثيوبي سراج فقيسا، ومعالي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء برهاني جبر كير يستوس، ومعالي وزير المالية والتنمية الاقتصادية ابرهام تكيست مسقل، ومعالي وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء اونتو بلاتا دبلا، والسفير فوق العادة ومفوض جمهورية اثيوبيا لدى المملكة بنيان اشتو مكنون.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة أمس، معالي وزير الداخلية الايطالي انجيلينو ألفانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، والسفير الايطالي لدى المملكة لوكا فيراري.

الأمير خليفة بن سلمان يقبل رأس خادم الحرمين

الملك سلمان ورئيس وزراء أثيوبيا بحثا المستجدات الإقليمية والدولية

خادم الحرمين والوزير انجيلينو ألفانو استعرضا مجالات التعاون