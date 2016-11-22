مناقشة تعزيز التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان الإيطالي

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس، معالي وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الذي يزور المملكة حالياً، وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الشورى بوزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة.

وأشار معاليه إلى مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا في شتى المجالات، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وقدم معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء نبذة عن مجلس الشورى وآلية اختيار أعضائه، بالإضافة إلى عمله ولجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به المجلس في المجالين التشريعي والرقابي، ومعالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وتطرق إلى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتسخير مواردها وإمكاناتها وسن العديد من التشريعات لدحر الإرهاب ومحاربة التطرف ، مؤكداً حرص المملكة على التعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

واستعرض رئيس مجلس الشورى جهود المملكة في نشر ثقافة الحوار والتسامح وترسيخ الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب بما يسهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى قانون "جاستا" الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخراً وعده مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية للدول بوصفها المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، محذراً من الآثار السلبية لهذا القانون على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.

من جانبه عبر وزير الداخلية الإيطالي عن سعادته بزيارة السعودية وزيارة مجلس الشورى.

ونوه بالعلاقات الثنائية التي تربط بين جمهورية إيطاليا والمملكة، مشيدا بجهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتطلب تعاون دولي.

وأشار معاليه إلى أهمية دور المملكة في العالم الإسلامي وما تمثله من ثقل في العالم الإسلامي بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الايطالي وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية من خلال تبادل الزيارات بينهما بما يفتح أفاق أوسع للعلاقات بين البلدين الصديقين.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية، ثم صحب معالي رئيس مجلس الشورى معالي وزير الداخلية الايطالي في جولة داخل أروقة مجلس الشورى شملت القاعة الكبرى والقاعة الرئيسية لجلسات المجلس واطلع على التقنيات الحديثة بهما. حضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري وسفير جمهورية ايطاليا لدى المملكة لوكا فيراري.