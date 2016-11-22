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الدفاع المدني يحذر من مخاطر الأمطار والسيول للأيام المقبلة

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أوضح المركز الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني، أن التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى متغيرات جوية قد يصحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة من يوم بعد غد (الأربعاء) حتى يوم الاثنين المقبل.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من التواجد أو الخروج في نزهات برية بالقرب من أماكن تجمعات الأمطار ومجاري السيول خلال الأيام القليلة القادمة نظراً لاحتمال سقوط أمطار رعدية على عدد من المناطق مثل الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وكذلك بعض الأجزاء من مناطق القصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر لحين انتهاء موجة الأمطار والتي يتوقع أن تبدأ من الأربعاء وتستمر بدرجات متفاوتة حتى يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى خطورة التواجد في المواقع المنخفضة والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار.

وأكد أن مديريات الدفاع المدني في جميع المناطق اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة أي حالات طارئة لا قدر الله تنسيقاً مع الجهات المعنية الأخرى.

وطالب المركز الإعلامي للدفاع المدني سكان المناطق المعرضة لسقوط الأمطار بمتابعة إرشادات السلامة عبر قنوات الدفاع المدني بشبكات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الإنترنت.

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