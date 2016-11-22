..وينوه بجهود الهلال الأحمر السعودي في الرياض

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عن شكره لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم, على الجهود الملموسة بالمنطقة من خلال نشر عدد كبير من المراكز الإسعافية في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر في برقية لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالاهتمام الذي توليه الهيئة بتوفير مزيد من المراكز الإسعافية والذي كان آخرها افتتاح مركزي إسعاف الوسيع على (طريق الرياض - الدمام) والغرابة على طريق (عفيف - مهد الذهب) ليصل عدد المراكز في المنطقة لثمانين مركزاً إسعافياً لتقديم الخدمات الطارئة داخل وخارج المدن والمحافظات، بالإضافة للطرق السريعة التي تمر بالمنطقة التي تقع من ضمن نطاقها.

من جهته قال الدكتور القاسم، إن إشادة سمو أمير منطقة الرياض تعطي حافزاً لمزيد من العمل لنشر الخدمات الإسعافية التي من شأنها رفع مستوى الخدمة سواء في منطقة الرياض أو غيرها من مناطق المملكة, مبينًا أن الهيئة تعمل على افتتاح العديد من المراكز الإسعافية للمساهمة في المنظومة الصحية والطبية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية داخل المدن وخارجها وفي الطرق السريعة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي افتتحت حتى الآن أكثر من (386) مركزًا إسعافيًا في جميع مناطق المملكة.