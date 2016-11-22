مجلس إدارة هيئة الصحفيين يستعرض مقترحات خطة عمل الدورة الجديدة

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ظهر يوم أمس الأول اجتماعه الثاني بمقر الهيئة بالرياض برئاسة رئيس المجلس الزميل خالد بن حمد المالك وحضور جميع الأعضاء، وتم استعراض المقترحات المقدمة لوضع خطة لعمل المجلس في دورته الجديدة، وأعاد رئيس المجلس الأستاذ خالد المالك في بداية الاجتماع التأكيد على السعي الحثيث لتحقيق تطلعات زملاء المهنة، ووضع تصورات واقعية يمكن أن يلمس الزملاء تحقيقها بشكل مُمنهج على أرض الواقع، وأن يتم البدء بالأهم في المرحلة الحالية، وشكر المالك جهود الزميلات في المجلس اللاتي رتبن لقاء عاماً بالصحفيات في مقر الهيئة لاستطلاع آرائهن وتطلعاتهن فيما يأملن من الهيئة تحقيقه لهن.

وأكد على ضرورة أن يشمل هذا النهج مناطق المملكة، وعموم الصحفيين.

وبعد مناقشة مستفيضة للموضوعات المعروضة على جدول عمل المجلس تقرر مايلي:

وافق الأعضاء على المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس بتكريم الزميل الأستاذ تركي السديري الذي رأس مجلس إدارة الهيئة في دوراته الثلاث الماضية وتقديراً لجهوده مع زملائه في مرحلة تأسيس الهيئة.

تمت الموافقة على اقتراح رئيس المجلس ليكون الزميل جميل الذيابي -رئيس تحرير جريدة عكاظ- مستشاراً لمجلس الإدارة.

وافق المجلس على أن تنطلق أعماله من خلال لجان متخصصة وفرق عمل، وقد تم تأجيل النظر في بعض المقترحات حتى يتم استكمال إنشاء اللجان.

أقر المجلس إيجاد هيكل تنظيمي إداري للهيئة خلال أسبوعين يتولى إعداده لجنة تضم نائب رئيس مجلس الإدارة د. فهد آل عقران، والأمين العام د. عبدالله الجحلان، وعضوا مجلس الإدارة أسمهان الغامدي، ومنصور الشهري.

وشكل المجلس لجنة لدراسة اللائحة الأساسية للهيئة للاستجابة لمقترحات أعضاء الجمعية العمومية، واستكمال بعض الملاحظات على التعديلات السابقة وتتشكل اللجنة من الزملاء عبدالوهاب الفايز، ومحمد الحارثي، ود. عبدالله الجحلان، والزميلة فاطمة آل دبيس.

تم تكليف الزميلين محمد الحارثي، ود. عثمان الصيني لاستكمال وضع ميثاق الشرف الإعلامي، والزملاء أعضاء المجلس عبدالوهاب الفايز، خالد بو علي، سعود الغربي للجنة تنمية الموارد، والزميلين منصور الشهري، وأسمهان الغامدي للجنة التواصل مع الأعضاء وتقديم مقترحات للمجلس بآلية عملهم، وتكليف الزميلة د. ناهد باشطح لإعادة كتابة رؤية للهيئة ورسالتها وعرضها على المجلس.

ودعا رئيس المجلس الأعضاء إلى تكثيف الجلسات واللقاءات في المرحلة الحالية لإنجاز المشاريع والأفكار المطروحة على المجلس.

خالد المالك مترئسا الاجتماع