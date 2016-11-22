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مدير جامعة سطام يطمئن على إنجاز المباني العاجلة

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مدير جامعة سطام يطمئن على إنجاز المباني العاجلة مدير جامعة سطام يطمئن على إنجاز المباني العاجلة

عقد مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. عبدالرحمن العاصمي، اجتماعًا مع المكتب الاستشاري للمشروعات العاجلة بوادي الدواسر والسليل، وذلك بحضور وكيل الجامعة د. عبدالله الجمعة، ومساعد مدير إدارة المشروعات د. فهد التميمي. وقد استمع د. العاصمي في بداية الاجتماع إلى شرح موجز من المكتب الاستشاري عن المراحل النهائية التي وصلت إليها المشروعات، بعد ذلك تم مناقشتهم حول سير العمل، ودراسة استكمال جاهزية المشروعات، وكذلك اطمأن على جاهزية خدمات الموقع العام.

وأكد مدير الجامعة على أهمية سرعة إنجاز ما تبقى من أعمال، وكذلك تذليل جميع العقبات التي قد تواجه سير العمل إن وجدت، مشدداً في الوقت ذاته على إدارة المشروعات بضرورة تلبية ما يحتاج إليه القائمون على المشروع، مع الحرص على المتابعة الدقيقة التي تحقق الجودة والإتقان في التنفيذ. يذكر أن مشروع المباني العاجلة في وادي الدواسر تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 260 مليون ويتكون من أربع كليات، كما يتضمن مشروع المباني العاجلة في السليل كلية واحدة: وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 72 مليونًا.

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