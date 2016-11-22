ولي ولي العهد يبحث ورئيس وزراء أثيوبيا العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض أمس، دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي لرئيس وزراء أثيوبيا.

من جهة أخرى اجتمع سموه في مكتبه بالرياض أمس، مع مبعوث الرئيس الأميركي لمكافحة داعش بيرت ماكغورك .

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة تنظيم داعش، وجهود المملكه لدعم التحالف الدولي لمحاربة داعش.

حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول.

ولي ولي العهد لدى استقباله بيرت ماكغورك