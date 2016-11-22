خادم الحرمين استقبل رئيسي وزراء البحرين وأثيوبيا ووزير الداخلية الإيطالي وأمين (التعاون الإسلامي)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ودولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي مريام دسالني ووزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. ورأس خادم الحرمين جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين، وفي حديثه للمجلس عن الاقتصاد الوطني،

تخصيص أندية «دوري المحترفين».. وبرنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة والمياه

نوه الملك المفدى بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار. وأعرب المجلس عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة، من خلال مسارها التنموي الجديد، الذي حددت أهدافه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. وأقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين). وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند "خامساً" من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17 / 3 / 1437، ليصبح بالنص الآتي: ينشأ برنامج باسم "البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه"، يهدف إلى ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.