مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-11-2016 بالدورى

كتب محمد محمود

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة من عمر الدورى الممتاز بأربع مباريات فى غاية السخونة، بين الداخلية وسموحة، ووادى دجلة وإنبى، والمقاولون والمصرى، والإسماعيلى والزمالك .

الداخلية يواجه سموحة على استاد كلية الشرطة

يدخل فريق الداخلية فى مواجه فى غاية الصعوبة أمام سموحة فى تمام الساعة الـ2.45 على ملعب كلية الشرطة .

ويحاول ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية الحصول على الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول الدورى ، حيث يقع الفريق فى المركز الـ14 برصيد 6 نقاط .

دجلة يواجه إنبى على استاد القاهرة

وفى نفس التوقيت يواجه فريق وادى دجلة نظيرة انبى فى مباراة مواجهة قد تحفل بالمفاجآت على استاد القاهرة .

ويحاول أحمد حسام ميدو فى ثنى مباراته مع الفريق الدجلاوى فى تحسن الأوضاع بعد التعادل مع سموحة ، و وقوعه فى المركز الـ11 برصيد 12 نقطة .

بينما يحاول طارق عبد الله المدير الفنى المؤقت لإنبى فى الحصول على الثلاث نقاط للصعود بالفريق لمنطقة الأمان بجدول الدورى حيث يحتل انبى المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

المقاولون يواجه المصرى على استاد الدفاع الجوى

وفى الخامسة مساءً يستضيف المقاولون العرب ، المصرى على استاد برج العرب ، فى مواجهة متكافئة بين الفريقين .

ويتوقف رصيد الفريقين عند النقطة الـ13 ، حيث يحتل المقاولون المركز الـ8 و المصرى الـ9 ، و يحاول الفريقين الحصول على الثلاث نقاط لاحتلال المركز الـ7 من جدول الدورى .

الإسماعيلى يواجه الزمالك على استاد الإسماعيلية

يحل فريق الزمالك فى الثامنة من مساء ضيفاً على الإسماعيلي، فى قمة "أولاد العم" التى ستقام بين الفريقين، علي إستاد الإسماعيلية.

ودائماً ما تشهد مواجهة الفريقين ندية وإثارة حيث يلعب الثنائي بطموح الفوز وما يزيد من صعوبة المواجهة النتائج غير الطيبة للإسماعيلي في الفترة الأخيرة .

و يدخل الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد صلاح بعد إعادة تشكيله فى تحدى خاص لإثبات الجدارة ،بعد استقالة مؤمن سليمان لسوء نتائج الفريق الأبيض .