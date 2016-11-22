ضبط عاطل يقوم بتصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، من ضبط عاطل يقوم بتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبيعها للخارجين على القانون، وضبط محتويات المصنع.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، أكدتها التحريات السرية بقيام المتهم طارق فؤاد برسوم منصور 56 سنة عاطل، ومقيم " شارع سكة سندوب " دائرة قسم أول المنصورة ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 23476/2015 جنح أول المنصورة "تصنيع أسلحة نارية بدون ترخيص"، بتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وتعديل أسلحة الصوت لإطلاق الأعيرة النارية الحية متخذا من محل استئجاره بشارع "بور سعيد" دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقيامه عقب ذلك ببيعها لذوى الأنشطة الإجرامية مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات توجهت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم مدعومين بالقوات المناسبة لاستهداف المتحرى عنه بالمكان المشار إليه، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حيث تم ضبطه وبحوزته 5 طبنجة صوت 1 مسدس 7 ملم ، 17 خزينة طبنجة، و 9 مقبض طبنجة، 5 دبشك بندقية خشبى، 5 ماسورة بندقية، و 16 عامود ترجيع ، و" 17 " سقاطة حجز أجزاء ، و 12 مسمار وسط بندقية، 9 سوستة طبنجة .

كما تم ضبط أدوات تصنيع 1 شنيور يدوى 2 منشار ، و 2 مبرد مثلث ، 2 سمبك 2 منجلة ، 1 مفتاح إنجليزى ، 1 بنسة بمواجهته ، اعترف بما أسفرت عنه التحريات جارى تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.