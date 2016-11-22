إغلاق مصنع معسل بالدقهلية لعدم وجود بيانات على المنتج

الدقهلية ـ محمد حيزة

تمكنت حملة تموينية، خلال جولة المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بشارع قناة السويس بحى شرق المنصورة، من إغلاق مصنع معسل وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على صاحبه.

وقامت الحملة المكونة من محمد عزت رئيس قسم الرقابة التموينية بمديرية التموين، وجمال الغندور كبير مفتشين بمديرية التموين، بالتفتيش بداخل المصنع، تبين عدم وجود بيانات على المنتج النهائى للمعسل، وقامت الحملة على الفور من ضبط وتحريز 822 باكو معسل، ولم تتمكن الحملة من أخذ باقى الحرز.

ووجه المهندس إبراهيم الخياط وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.