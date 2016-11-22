أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

سويلم يتحدث عن عودة الجماهير وإقامة مباريات الأهلى على استاد السلام

Google+ Print
سويلم يتحدث عن عودة الجماهير وإقامة مباريات الأهلى على استاد السلام سويلم يتحدث عن عودة الجماهير وإقامة مباريات الأهلى على استاد السلام

>كتب حسام الحاج

أكد ثروت سويلم المديرالتنفيذى لإتحاد الكرة، فى حديثه عن ملف عودة الجماهيرللملاعب أنه لابد أن تكون هناك ضوابط وألية معينة تضمن سلامتهم فى العودة مرة أخرى للملاعب .

 

أضاف سويلم فى تصريحات على قناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت4 شلبى: " عندما نتحدت عن الجماهيرلا نقصد جماهير القسم الأول فقط بل كل أقسام الدورى خاصة أن القسم الثانى  فيه مشاكل أكثر من القسم الأول"

 

وتطرق المدير التنفيذى للاتحاد الكرة فى الحديث عن إمكانية خوض النادى الأهلى مبارياته على إستاد السلام قائلا ً:" لا توجد إعتراضات أمنية على لعب المارد الأحمر على استاد السلام بدون جمهور"

 

اختتم سويلم تصريحاته :"هناك ستة ملاعب صالحة لعودة الجماهير بالأشتراطات الأمنية المطلوبة وهى استاد السلام وحرس الحدود والسويس واسوان و الدفاع الجوى ولكن لا يمكن إقامة مباريات الدوري فى 4 ملاعب بالقاهرة، لتخفيف العبء على الجهات الأمنية".

 

وأوضح: "إقامة المباريات بجماهير أفضل، لأن اللعب وسط مدرجات خاوية يجعل الأمن في حالة تأهب مستمرة، لصد أي محاولة لاقتحام الملعب وكل الجهات تعمل بجدية شديدة، من أجل إقرار عودة الجماهير اعتبارًا من الدور الثانى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365