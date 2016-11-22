سويلم يتحدث عن عودة الجماهير وإقامة مباريات الأهلى على استاد السلام

كتب حسام الحاج

أكد ثروت سويلم المديرالتنفيذى لإتحاد الكرة، فى حديثه عن ملف عودة الجماهيرللملاعب أنه لابد أن تكون هناك ضوابط وألية معينة تضمن سلامتهم فى العودة مرة أخرى للملاعب .

أضاف سويلم فى تصريحات على قناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت4 شلبى: " عندما نتحدت عن الجماهيرلا نقصد جماهير القسم الأول فقط بل كل أقسام الدورى خاصة أن القسم الثانى فيه مشاكل أكثر من القسم الأول"

وتطرق المدير التنفيذى للاتحاد الكرة فى الحديث عن إمكانية خوض النادى الأهلى مبارياته على إستاد السلام قائلا ً:" لا توجد إعتراضات أمنية على لعب المارد الأحمر على استاد السلام بدون جمهور"

اختتم سويلم تصريحاته :"هناك ستة ملاعب صالحة لعودة الجماهير بالأشتراطات الأمنية المطلوبة وهى استاد السلام وحرس الحدود والسويس واسوان و الدفاع الجوى ولكن لا يمكن إقامة مباريات الدوري فى 4 ملاعب بالقاهرة، لتخفيف العبء على الجهات الأمنية".

وأوضح: "إقامة المباريات بجماهير أفضل، لأن اللعب وسط مدرجات خاوية يجعل الأمن في حالة تأهب مستمرة، لصد أي محاولة لاقتحام الملعب وكل الجهات تعمل بجدية شديدة، من أجل إقرار عودة الجماهير اعتبارًا من الدور الثانى.