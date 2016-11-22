موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب عمرو جاب الله

تقام فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة الزمالك والإسماعيلي، فى قمة "أولاد العم" التى ستقام بين الفريقين، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر قنوات “on sport” والنيل للرياضة ودائماً ما تشهد مواجهة الفريقين ندية وإثارة حيث يلعب الثنائي بطموح الفوز فى مباراة اليوم.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، حسنى فتحي ومحمود حمدي وأحمد دويدار ومحمد ناصف في خط الدفاع، محمود عبد العاطي دونجا وطارق حامد ومعروف يوسف وشيكابالا فى خط الوسط، أيمن حفني وستانلي فى خط الهجوم".

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك

بينما يأتي التشكيل المتوقع أن يلعب به الإسماعيلى يتكون من:"محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد أبو المجد بوشا وسامح عبد الفضيل وشريف حازم ومحمد عادل جمعة في الدفاع ومحمد فتحى وحسنى عبد ربه وتوريك جبرين وعمر الوحش في الوسط وإبراهيم حسن وشكرى نجيب في الهجوم".