أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

إبراهيم سعيد يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل "كابتن أنوش"

Google+ Print
إبراهيم سعيد يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل "كابتن أنوش" إبراهيم سعيد يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل "كابتن أنوش"

>كتب محمد تهامى زكى

أعلن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، عن انتهاء دوره فى مسلسل كابتن أنوش، بمشاركة الفنان بيومى فؤاد.

وكتب سعيد، عبر حسابه على تويتر: "تم الانتهاء من تصوير مشاهدى بمسلسل أنوش مع الفنان بيومى فؤاد والفنانة ويزو، إخراج معتز التونى، تشرفت بالعمل مع جميع العاملين، انتظرونى".

"كابتن أنوش" بطولة بيومى فؤاد، إدوارد، محمد سلام، عبير صبرى، محمد ثروت، راندا البحيرى، مصطفى أبو سريع، وزيزو، ياسر الطوبجى، محمود حافظ، أحمد فتحى، إضافة إلى عدد آخر من النجوم، وهو من تأليف أحمد أبو زيد، إنتاج عبد الله أبو الفتوح، إخراج معتز التونى، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضانى، وسيكون من 30 حلقة على أن تعرض حلقة كل أسبوع.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365