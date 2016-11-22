إبراهيم سعيد يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل "كابتن أنوش"

كتب محمد تهامى زكى

أعلن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، عن انتهاء دوره فى مسلسل كابتن أنوش، بمشاركة الفنان بيومى فؤاد.

وكتب سعيد، عبر حسابه على تويتر: "تم الانتهاء من تصوير مشاهدى بمسلسل أنوش مع الفنان بيومى فؤاد والفنانة ويزو، إخراج معتز التونى، تشرفت بالعمل مع جميع العاملين، انتظرونى".

"كابتن أنوش" بطولة بيومى فؤاد، إدوارد، محمد سلام، عبير صبرى، محمد ثروت، راندا البحيرى، مصطفى أبو سريع، وزيزو، ياسر الطوبجى، محمود حافظ، أحمد فتحى، إضافة إلى عدد آخر من النجوم، وهو من تأليف أحمد أبو زيد، إنتاج عبد الله أبو الفتوح، إخراج معتز التونى، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضانى، وسيكون من 30 حلقة على أن تعرض حلقة كل أسبوع.