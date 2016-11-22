برنامج عبدالعزيز بن حميد للقادة يختتم دورة الإبداع والابتكار

اختتم برنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة، برنامجاً يهدف إلى تمكين المواهب الشابة وإكسابهم المهارات القيادية تحت عنوان «إبداعي»، وركز على موضوعات أساسية تضمنت الابتكار والإبداع، والحلول الاجتماعية البيئية، والممارسات المستدامة.

وقال المهندس مروان بن غليطة، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالعزيز بن حميد: «يسرنا إتمام المرحلة الثانية من البرنامج بنجاح التي أقيمت في أبوظبي على مدار خمسة أيام تحت عنوان«إبداعي»، لتزويد المشاركين بالمهارات والقدرات القيادية اللازمة.

حيث قدمت لهم هذه المرحلة التي تضمنت العديد من الجلسات، نظرة عامة على أفضل الممارسات، وكانت بمثابة منصة لتطوير مهارات البحث والتحليل لدى المشاركين، فضلاً عن صقل مهارات المشاركين من الشباب وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية مستقبلاً».

وتضمن اليوم الأول من المرحلة الثانية للبرنامج إطلاق برنامج التوجيه الخاص بالنسخة الرابعة من برنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة، وذلك في فندق فيرمونت باب البحر، واشتمل على مقابلات تفاعلية، ومنتدى للتعارف والتواصل مع المشتركين.

ورشة عمل

كما تم عقد ورشة عمل عن الابتكار والإبداع في حرم جامعة خليفة، حيث رحب الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، بالمشاركين في الدورة الرابعة من برنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة، واصطحبهم في جولة في أرجاء الحرم الجامعي. وتناولت كل جلسة دراسة حالة من الممارسات المبتكرة المتقدمة،.